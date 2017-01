Gescher. Sofort geht es zwischen den Mannschaften von „Achtern Busch“ und „Brandenburger Tor“ zur Sache. Auf beiden Seiten wird Tempo aufgenommen: Im Endspiel der 27. Hallenstadtmeisterschaft am Borkener Damm schenkten sich die beiden Finalisten keinen Meter Raum und zogen das fußballbegeisterte Publikum von Anfang an in ihren Bann. Von André Nitsche mehr...