Gescher. Ein blauer VW Golf wurde am Sonntag zwischen 17.55 Uhr und 18.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Stadtlohner Straße im Heckbereich beschädigt. Trotz des verursachten Sachschadens in Höhe von etwa 1500 Euro entfernte sich der Unfallverursacher, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Ahaus (Tel. 02561/9260) zu wenden. Von Allgemeine Zeitung mehr...