Fleißige Helfer bauen Krippen auf

Ein eingespieltes Team sind die Mitglieder der Kolpingsfamilie, wenn es um den Aufbau der Krippe im Dom geht. Dienstagabend packten sie mit vereinten Kräften an, um die Figuren aus ihrem Lager im Kirchturm zu holen, mit einem Lastenaufzug in die Kirche abzuseilen und vorne im Stall zur weihnachtlichen Szene aufzustellen. Auch um den Aufbau der großen Tannen im Altarraum kümmert sich die Gruppe. Ihnen dankte Propst Serries ebenso wie dem Team, das die Krippe in der Johanniskirche aufstellt. Auch hier war ein halbes Dutzend Helfer fast einen ganzen Tag lang fleißig, darunter der ehemalige Küster Theo Meyer und sein Nachfolger Markus Brokamp. Foto: Ulrike Deusch

Von Allgemeine Zeitung