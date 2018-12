Glückliche Gewinner – aber viele Nummern noch nicht eingelöst

Strahlende Gesichter gab es gestern bei der dritten Gewinnübergabe im Rahmen der Adventskalender-Aktion der Bürgerstiftung in der Geschäftsstelle unserer Zeitung. Wer seinen Gewinn noch nicht abgeholt hat, hat dazu noch am kommenden Freitag (28. 12.) um 16 Uhr an der Münsterstraße 4 Gelegenheit. Noch viele sehr hochwertige Preise hängen in der Warteschleife, berichtet Karl-Heinz Herter von der Bürgerstiftung. Folgende Gewinnnummern und Preise sind noch nicht eingelöst: 104 (Gutschein Praxis Richtengraben für 150 Euro), 202 (Internetradio für 700 Euro), 541 (Gutschein Schuhhaus Lindenbaum für 150 Euro), 2499 (Gutschein Landhandel Schulze Eistrup für 150 Euro), 1221 (Gutschein Physioteam Lilienbeck für 150 Euro), 3798 (Gutschein SPA Jenal für 200 Euro), 94 (Gutschein Trattoria Cox Orange für 200 Euro) und 331 (Gutschein Edeka Neuhäuser für 200 Euro). Wer einen der Kalender mit den genannten Nummern besitzt, kann sich bei der Bürgerstiftung Billerbeck unter Tel. 0177/2397207 melden. Die Gewinne sind auch online einsehbar. Foto: Ulrike Deusch

Von Allgemeine Zeitung