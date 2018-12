Über 5000 Fahrgäste im Bürgerbus

Neben der Arbeit gab es auch viel Spaß im Verein – der monatliche Stammtisch, das Grillfest im Sommer oder die Fahrt zur Landesgartenschau nach Bad Iburg. Denn nur das ehrenamtliche Engagement der 13 Fahrer und zwei Fahrerinnen sowie die Arbeit des achtköpfigen Telefonteams machen den Bürgerbus möglich.

Und Udo Drees hat auch eine Botschaft an die Mitglieder und die Billerbecker. „Wir können das Billerbecker System zukünftig nur aufrechterhalten, wenn wir in naher Zukunft weitere ehrenamtliche Unterstützung insbesondere im Telefonservice bekommen.“ Er appellierte an die Vereinsmitglieder, im Bekanntenkreis für eine ehrenamtliche Mitarbeit zu werben. Denn im Gegensatz zu anderen Städten und Gemeinden, in denen es einen Bürgerbus gibt, der feste Buslinien und Haltestellen abfährt, praktiziert Billerbeck den bedarfsorientierten Anrufbürgerbus, der die Fahrgäste von einer Haustür zu einer Haltestelle bringt und umgekehrt. Die Variante hat sich bewährt, nur in der Stadt Olfen gibt es dieses System. Dieser Komfort benötigt aber mehr ehrenamtliches Personal, als das sonst der Fall ist.

Klaus Wallocha, der wiedergewählte Geschäftsführer des Vereins, zog Bilanz. Bis Ende November hatte der Bürgerbus 5404 Fahrgäste, insgesamt sind die Fahrer 2050 Stunden im Einsatz gewesen und 976 Stunden wurden im Telefondienst geleistet. „Das ist eine Menge Holz.“

Im Vorstand des Vereins gab es einen Wechsel, für Heinz Tenholte wurde Gisbert Eising als zweiter stellvertretender Vorsitzender gewählt. Zusammen mit Ludger Rohling wird er künftig als Fahrzeugwart fungieren. Der stellvertretende Vorsitzende Jochen Dübbelde wurde in seinem Amt bestätigt.

Telefondienst für den Bürgerbus heißt: am Vormittag ein bis zweimal monatlich für vier Stunden Anrufe entgegen zu nehmen, Fahrten am PC in das Buchungssystem einzugeben und kleine Auskünfte zu geben. Gesucht werden freundliche Männer und Frauen, denen die Arbeit am PC nicht fremd sein sollte. Eine intensive Einarbeitungszeit ist gewährleistet.

7 Kontakt: Udo Drees, Tel: 02543-1700