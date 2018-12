Getreu dem Motto „die Wahrheit liegt auf dem Platz“ fuhr das Team zum ersten Auswärtsspiel beim TC Fröndenberg. Dessen Nummer 1 (Stephan Brauckmann) ist aktuell die Nummer 18 der Westfalenrangliste (Altersklasse Herren 55), was einiges über die Stärke des Gegners aussagt. Auch die LKs waren alle höher als die der TC-Spieler.

Im Spitzeneinzel hatte Ali Krause die Chance, den ersten Satz für sich zu entscheiden. Leider ging der Satz mit 6:7 verloren. Im zweiten Satz spielte der Gegner seine Klasse aus, so dass es 0:1 stand. Aber Peter Lisowski gewann sein Einzel sicher in zwei Sätzen. Nachdem Winter-Neuzugang Norbert Elpers mit einer starken Leistung seinen Gegner mit 6:0, 6:4 bezwungen hatte, stand es überraschend 2:1 für den TC. Leider hatte Jörg Albrecht gegen einen starken Gegner keine Chance, heißt es im Pressebericht. Somit mussten die Doppel die Entscheidung bringen.

Das Duo Elpers/Lisowski gewann klar in zwei Sätzen, so dass der erste Auswärtspunkt sicher war. Schade, dass sich Matti Ziemann und Ali Krause knapp mit 4:6, 5:7 geschlagen geben mussten. Was der Freude über das 3:3 keinen Abbruch tat.

Das zweite Spiel führte die TC’ler zum Westfalenliga-Absteiger Paderborner TC. Überraschend brachte Ali Krause gegen Boris Kuni (LK 7) Billerbeck in Führung. Den Ausgleich konnte Peter Lisowski nicht verhindern. Als Jörg Albrecht sein Einzel im Match-Tiebreak gewinnen konnte, war ein erneuerter Punktgewinn in Reichweite. Leider verlor Norbert Elpers – nach gewonnenem ersten Satz – im Match-Tiebreak: Zwischenstand also 2:2. Lisowski/Kumbrink waren im ersten Doppel chancenlos. Somit stand es 2:3. Norbert Elpers und Jörg Albrecht zeigten im zweiten Doppel keine Nerven und gewannen im Match-Tiebreak. Und damit war der zweite Auswärtspunkt eingesackt. Mit 2:2 Punkten rangiert der TC jetzt auf Rang 3.

Diesen Platz gilt es im nächsten Spiel am 13. Januar ab 15 Uhr gegen den TC Unna zu bestätigen. Über Zuschauerunterstützung würde sich das Team freuen.