Gemeinsam die Klassiker schmettern

Osterwick. Mitmachen dürfen und sollen alle. Je mehr, desto besser und stimmungsvoller. „Wir brauchen eure Stimmen!“, so lautet erneut das Motto, wenn am Samstag (19. 1.) in der Osterwicker Grundschule das zweite Sebastiansingen steigt. „Bei der Premiere vor einem Jahr gab es die direkte Nachfrage, ob wir das wiederholen können“, lächelt Schulleiter Thomas Middelberg. Angesichts der guten Resonanz musste da nicht lange überlegt werden.

Von Frank Wittenberg