Mit Freikarten zur Fidelio-Premiere

Billerbeck. „De drei Blindgänger“, das plattdeutsche Stück der Theatergesellschaft Fidelio, hat am Samstag (5. 1.) um 17 Uhr in der Alten Landwirtschaftsschule Premiere. Es gibt noch Karten an der Tageskasse. Die Zuschauer erleben die Geschichte der drei eingefleischten Junggesellen Herm, Karl und Jans, deren ruhiges Leben nicht nur diverse Frauen, sondern auch Baby auf den Kopf stellen. Da gibt es viel zu lachen.

Von Allgemeine Zeitung