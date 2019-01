Plötzlich an der Pauke

Die 33. Auflage hat wieder Hobbymusiker, die dem semiprofessionellen Anspruch gerecht werden können, aus ganz Deutschland zusammengeführt. Auch Steffi Bäumer-Enzen aus Billerbeck und Gisela Hinricher aus Coesfeld, die beide Violine spielen, sind – wie viele Teilnehmer – zum wiederholten Mal dabei. „Es macht wieder große Freude“, sagt Steffi Bäumer-Enzen.

Andreas Klaue, Cellist und Dirigent aus Hamburg, der den Kurs seit 13 Jahren leitet, hat sich wieder für ein extravagantes Programm entschieden. „Wer am Kurs teilnimmt, soll hier nicht irgendwas Gängiges spielen, was er vielleicht schon aus seinem Orchester oder Ensemble kennt“, begründet Klaue die Auswahl. „In Europa gibt es einen so reichen Fundus an Musikliteratur.“

Das Orchester eröffnet das Programm mit einem Walzer des russischen Komponisten Glinka (1804-1857). „Ein Fantasie-Walzer mit so viel Charme sucht seinesgleichen“, findet Klaue. Dann folgt eine Parthia in F-Dur für Bläser von Georg Feldmayr (1756-1834) – das Stück, in dem Damian das Englisch Horn ansetzen wird. Hauptwerk ist die Sinfonie Nr. 5 in h-Moll von J.W. Kalliwoda (1801-1866). „Er war ein sehr begabter junger Mann und seine Musik ähnelt der von Beethoven“, erklärt Klaue. Wer dessen fünfte Sinfonie kennt, werde bei Kalliwodas fünfter Zusammenhänge entdecken, verspricht Klaue.

7 Das Konzert beginnt Sonntag (6. 1.) um 15.30 Uhr in der Abteikirche. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten für behinderte Menschen in einer anthroposophisch-christlichen Einrichtung in Schleswig-Holstein.