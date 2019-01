Mit Auto überschlagen

Billerbeck. Zu einem Unfall ist es am Samstagnachmittag in der Bauerschaft Esking gekommen. Eine 25-jährige Autofahrerin aus Gescher war von Höpingen aus in Richtung Beerlage unterwegs, als sie in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und sich mit dem Auto überschlagen hat. Sie und ihr 28-jähriger Beifahrer aus Rosendahl wurden laut Polizei leicht verletzt. Grund für den Unfall seit vermutlich laut Polizei eine nicht an die Witterung angepasste Geschwindigkeit gewesen. Foto: sdi

Von Allgemeine Zeitung