„Wir werden alles geben“

26 Hobbyteams nehmen an der 35. Stadtmeisterschaft im Hallenfußball, die am Freitag (11. 1.) und Samstag (12. 1.) in der Zweifachturnhalle (Zum Alten Hof) ausgetragen wird, teil. Es sind drei Teams mehr als im Vorjahr, wie die Organisatoren mitteilen. Und: Sieben neue Mannschaften gehen an den Start. Eröffnet wird die Vorrunde am kommenden Freitagabend um 18 Uhr mit der Partie „Ajax Dauerstramm“ gegen „SC Alcantara“. Das letzte Spiel am Freitag findet um 22.12 Uhr mit „Black Fuba 3“ und „Kabine 4“ statt, bevor es dann am Samstagmorgen um 10 Uhr mit der Vorrunde weitergeht. Um 14.30 Uhr steht das beliebte Penaltyschießen an. „Dabei stellt jede Mannschaft einen Schützen und Sachpreise können gewonnen werden“, sagt Harald Pohlschmidt von der Jugendfußballabteilung des DJK-VfL, die das Turnier organisiert. Das große Finale wird um 17.13 Uhr angepfiffen. Kurz vorher findet die Bekanntgabe der Tippspiel-Gewinner statt, das von der Volksbank Baumberge organisiert wird. Um 18 Uhr erfolgt die Siegerehrung. Aufgeteilt in sechs Gruppen spielen die Teams in der Vorrunde. Zuschauer sind willkommen. Sie können die Teams in der Zweifachturnhalle anfeuern. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – mit einer Cafeteria und einem Imbisswagen.