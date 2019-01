Kartenvorverkauf-Premiere für Karneval

Billerbeck. Es ist eine Premiere beim Kolping-Karneval: Zum ersten Mal wird es für die große Billerbecker Karnevalssitzung und für den Büttnachmittag einen Kartenvorverkauf geben. „Viele fragen schon im Vorfeld nach Karten“, sagt Tim Daldrup, Mitglied des Elferrates und des Organisationsteams. Zudem habe ein Vorverkauf organisatorisch viele Vorteile. „Die Leute kommen schneller ins Zelt. Sie müssen nicht mehr so lange an der Kasse warten. Sie geben ihre Karte ab, bekommen ein Bändchen und können rein“, so Daldrup. Die Kolping-Karnevalisten hätten so eine bessere Übersicht über die Jecken, die die Veranstaltung besuchen und könnten die Bestuhlung besser anpassen.

Von Stephanie Sieme