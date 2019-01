Mit Musik und Führungen

Havixbeck/Billerbeck. Die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) öffnet in Billerbeck und Havixbeck ihre Türen. Am Freitag (18. 1.) sind um 16 Uhr in Billerbeck alle interessierten Schüler mit ihren Eltern zu einer Schulführung eingeladen, heißt es im Pressetext. „Wir werden auch im kommenden Schuljahr im schönen blau-weißen Schulgebäude zwei Klassen einrichten“, erklärt Schulleiter Dr. Torsten Habbel. „Gerne erzählen wir von unserem erfolgreichen Start in den Räumen der jetzigen Fünftklässler“, ergänzt Abteilungsleiterin Vera Thomas. Gemeinsam mit einer Klassenlehrerin werden Schüler und Eltern durch die Schule geführt, damit sie sich einen konkreten Eindruck verschaffen können. Treffpunkt ist der Eingangsbereich im blau-weißen Gebäude an der Kolvenburg.

Von Allgemeine Zeitung