Lob ans Orga-Team

Billerbeck (ib). „Es ist alles super gelaufen“, freut sich Hermann Albermann, Jugendobmann des DJK-VfL Billerbeck und Turnierleiter, fügt aber schnell hinzu: „Naja, bis auf den Ausfall von Harry Pohlschmidt.“ Das war in der Tat nicht geplant. Aber in dieser Situation zeigte sich wieder, wie wichtig ein gutes Team ist. Und das brachte auch ohne Orgachef die 35. Fußball-Stadtmeisterschaft in Billerbeck bestens über die Bühne.

Von Allgemeine Zeitung