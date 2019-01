Instrument der Berge in den Baumbergen

Billerbeck. Franz Schüssele setzt die Lippen an sein Alphorn und bereits die ersten Töne lassen vor den Augen der Zuhörer die majestätische Welt der Berge entstehen, wie ein leises Echo schwebt darunter das Orgelspiel von Lukas Maschke. Es ist schon ein besonderes Konzert, zu dem der international bekannte Alphorn-Solist und Multiinstrumentalist Franz Schüssele „aus dem Schwarzwald mit seinem Instrument der Berge in die Baumberge gekommen ist“, so Maschke zur Begrüßung.