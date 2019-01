Rund 70 Kubikmeter Gülle ausgelaufen

Rund 70 Kubikmeter Gülle sind am frühen Mittwochmorgen auf einer Hofstelle in Temming, in einem nahegelegenen Graben und in einem Teich ausgelaufen. Das teilte die Freiwillige Feuerwehr mit, die mit 20 Kameraden und drei Fahrzeugen ausrückte. Wegen der Nähe zu Havixbeck kam auch die Nachbarwehr zur Unterstützung. Die Gülle wurde laut Wehr durch den örtlichen Landwirt und den Kameraden vom Hof, aus dem Graben und dem Teich abgepumpt. Zusätzlich ist der Kanal im Graben zum Schutz abgedichtet worden. Ein großer Umweltschaden sei laut Wehr vermieden worden. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Einsatzleiter war Andre Heuermann. Foto: Feuerwehr

Von Allgemeine Zeitung