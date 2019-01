Betrunken über Warnbake gefahren

Billerbeck. Die Warnbake auf einer Verkehrsinsel am Parkplatz von Gut Holtmann in der Bauerschaft Dörholt hat eine 55-jährige Autofahrerin aus Coesfeld am Montagabend gegen 20 Uhr beschädigt. Das teilte die Polizei mit. Da die Frau laut Polizei Alkohol getrunken hatte, veranlassten die Polizisten eine Blutprobe und stellten ihren Führerschein sicher. Das beschädigte Auto musste abgeschleppt werden. Die Coesfelderin erwartet ein Strafverfahren.

Von Allgemeine Zeitung