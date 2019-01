Durch Fenster ins Haus eingebrochen

Billerbeck. Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr durch ein rückwärtiges Fenster in ein Einfamilienhaus auf der Holthauser Straße eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Die Täter durchsuchten die Räume und Schränke und entkamen unerkannt. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben erfolgen. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld telefonisch unter Tel. 025 41/140 entgegen.

Von Allgemeine Zeitung