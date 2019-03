Im Mai eröffnet eine neue „Oase“

Billerbeck. Seit vielen Jahren wird in Trägerschaft der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in der Alten Landwirtschaftsschule eine Kleiderkammer betrieben. Hierfür gibt es jetzt einen neuen Träger, und zwar die Caritas Billerbeck. Aber nicht nur der Träger wechselt. Auch die Räumlichkeiten an der Darfelder Straße werden aufgegeben, und ab dem 7. Mai werden in den Räumen Münsterstraße 66 (Gebäude Weltzel Metallbau, neben Teppich Janning) gut erhaltene Kleidungsstücke gegen geringes Entgelt in einem modernen und ansprechenden Erscheinungsbild angeboten. Und da aller guten Dinge drei sind, ändert sich auch der Titel des Projekts. Unter dem Namen „Textil-Oase“ wird das Angebot dann zu finden sein.

Von Allgemeine Zeitung