Musikalisches Ständchen für neue Aula

Billerbeck. Mit einem vielstimmigen Ständchen zur Eröffnung werden die Billerbecker am 2. Juni die neue Stadt-Aula in Betrieb nehmen. Unter der Führung von Chorleiterin und Organistin Susanne Pölling und Musikschulleiter Bernd Mertens laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, berichtet Bürgermeisterin Marion Dirks beim Ortstermin in der umgebauten Aula. Und weil zugleich das 50-jährige Jubiläum der Kommunalen Neugliederung in Nordrhein-Westfalen ansteht, wird an diesem Tag auch Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bauen und Gleichstellung, in der Aula zu Gast sein.

Von Ulrike Deusch