Für sportliche Leidenschaften prämiert

Die drei Nachwuchssportlerinnen gehören zu den 165 Billerbecker Sportlern, die bei der Sportlerehrung der Stadt Billerbeck geehrt werden. Ein Höhepunkt ist auch die Wahl zum Sportler des Jahres. Der 17-jährige Rennradfahrer Michel Heßmann gehört zu den besten deutschen Rennradfahrern in seiner Altersklasse U19. Er ist nicht nur deutscher Juniorenmeister und Sieger beim Münsterland-Giro in seiner Altersklasse geworden, sondern fährt auch in der Bundesliga und hat bei der Weltmeisterschaft in Innsbruck den vierten Platz erreicht. Trotz dieser großen Erfolge ist seine Freude über die Auszeichnung zum Sportler des Jahres groß. „Es ist etwas ganz Besonderes für mich, Sportler des Jahres in Billerbeck zu sein, da es meine Heimatstadt ist“, sagt Michel Heßmann. Für die Zukunft hat er sich viele Rennen wie Weltcups und die Europa- und Weltmeisterschaften vorgenommen, aber vor allem zählt für ihn „gesund bleiben“.