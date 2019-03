Billerbeck (fw). Vollkommen abgebrannt ist am Mittwochmorgen eine Waldhütte in der Billerbecker Bauerschaft Dörholt. In den Flammen ist nach den ersten Erkenntnissen der Polizei eine Person ums Leben gekommen – die genauen Umstände muss nun die Kriminalpolizei klären.

Von Frank Wittenberg