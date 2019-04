Bildungsangebot wird präsentiert

Billerbeck. Am Dienstag (9. 4.) öffnet die Offene Ganztagsgrundschule (OGS) ihre Tore für einen Informationsabend. Eingeladen sind alle Eltern, die Interesse daran haben, ihre Kinder im kommenden Schuljahr 2019/2020 in der OGS oder der Übermittagsbetreuung anzumelden. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die OGS bietet für alle Billerbecker Grundschulkinder ein tägliches Betreuungs- und Bildungsangebot bis 16.30 Uhr (freitags bis 16 Uhr). Die Kinder essen nach dem Schultag in der OGS zu Mittag, erledigen ihre Hausaufgaben, spielen gemeinsam und erleben täglich wechselnde vielseitige AG-Angebote, heißt es in einer Pressemitteilung der OGS. Auch die Kinder, die in der Übermittagsbetreuung angemeldet werden, haben die Möglichkeit, am gemeinsamen Mittagessen teilzunehmen und werden bis maximal 13.15 Uhr betreut. OGS-Leiter Thomas Höing und seine Stellvertreterin Linda Averesch werden die Räumlichkeiten präsentieren. Nach einigen allgemeinen Informationen werden alle offenen Fragen beantwortet.

Von Allgemeine Zeitung