Nach literarischen Kuriositäten stöbern

Am Sonntag (28. 4.) steht die Domstadt ganz im Zeichen des Buches. Über 60 Buchhändler und Antiquare aus Deutschland und den Niederlanden kommen nach Billerbeck. Sie bieten alles an, was zwischen Buchdeckeln passt – vom Kinderbuch aus Omas Zeiten über Taschenbücher bis hin zur Bibliophilen Rarität sowie Musiknoten, alte Postkarten und dekorative Grafik. Sammlerstücke und viele literarischen Kuriositäten können Liebhaber der Literatur von 11 bis 18 Uhr entdecken. Einen ganz besonderen Schatz wird Heeke selbst präsentieren. „Eine echte Rarität“, wie er sagt. Die Rede ist von einem Atlas und den dazugehörigen vier Kosmos-Bänden, eine Gesamtschau zur wissenschaftlichen Welterforschung in den Jahren 1845 bis 1862, von Alexander von Humboldt. „Er wird auch der Kopernikus der Neuzeit genannt“, so Heeke. Oder auch zweiter Kolumbus. „Er war der zweite Entdecker Amerikas“, sagt der Antiquar. Vor 250 Jahren wurde Humboldt geboren. Er war auf Forschungsreisen unter anderem in Südamerika, USA, Zentralasien und Russland. Zeit seines Lebens hat er geforscht. „Ein echter Weltenbürger“, so Heeke. Das Alter ist diesen besonderen Wälzern anzusehen.

Aber nicht nur Antiquare sind vor Ort. Auch Buchbinder und -restauratoren. So besteht die Möglichkeit, alte Schmöker reparieren zu lassen. Zum ersten Mal ist auch ein Antiquar aus dem Bergischen Land zu Gast, der auch ein Puppen-Papier-Theater betreibt. An seinem Stand baut er seine Guckkastenbühne auf. Auf Anfrage bringt er Leben in sein Theater und spielt sechs- bis achtminütige Stücke für jüngere und ältere Kinder.

Den ganzen Tag über ist die Johannis-Kirche für Besucher geöffnet. Kantor Lukas Maschke spielt von 13.30 bis 14.30 Uhr auf der Orgel. „Jeder ist eingeladen, sich dort eine Muße-Stunde oder Muße-Minuten zu gönnen. Lukas Maschke gehört sicherlich zu den besten Kantoren im Münsterland. Es ist immer ein Ohrenschmaus, ihn zu hören“, betont Niermann. Das Kolvenburg-Team wird eine Kunstkatalogbörse anbieten. „Als besonderes Bonbon können Interessierte unsere neue Ausstellung mit Werken von Stefan Pietryga zu einem reduzierten Eintrittspreis besuchen“, berichtet Maria Niehoff. Statt 3,50 Euro beläuft sich der Eintritt am Büchermarkt-Sonntag auf 2,50 Euro. Die Geschäfte laden zudem von 13 bis 18 Uhr zu einem Einkaufs- und Erlebnisvergnügen ein. Auch die Bücherbörse im Ludgerus-Stift beteiligt sich am Büchermarkt und hat geöffnet.

Auf der Lange Straße und der Münsterstraße können Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre Schmöker verkaufen – nicht nur Kinderomane, sondern alle literarischen Schätzchen von Zuhause. Standkosten werden nicht erhoben. Anmeldungen nimmt Heike Geßmann unter Tel. 02543/8588 und per E-Mail an buecherschmiede-gessmann@t-online.de entgegen.