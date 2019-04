Last-Minute-Meister in der Bezirksliga

Der Konkurrent Buer-Mitte hielt sein entscheidendes Spiel zwar schon einen Tag vorher ab. Doch es wurde noch kein Ergebnis eingetragen, was einzig dazu führen sollte, den Druck auf die Billerbecker Mannschaft zu erhöhen. Dies erwies sich jedoch als Fehleinschätzung, da den Billerbeckerinnen nur allzu bewusst war, dass ein Sieg her musste und diese Handlung den Ehrgeiz der Mädchen verstärkte. Denn nach dem Sieg beider Doppel mit jeweils 3:1 wurde die Chance auf den Aufstieg immer greifbarer. Das aber führte keinesfalls dazu, dass die Spielerinnen den Fokus verloren. Die Siegesserie hielt bei allen vier Mädchen an, und es konnten auch die nächsten vier Einzel für den heimischen Verein gewonnen werden. Insgesamt stand es 6:0 und der Sieg war sicher. Die Mannschaft hatte sich ein klares Ziel gesetzt, und nach nur einer Niederlage konnten die Billerbeckerinnen den SG Coesfeld 06 mit einem klaren 9:1 bezwingen. Nach der Eingabe des Ergebnisses machte auch Buer sein Ergebnis bekannt, und es war klar: Die Mannschaft ist in der höchsten Spielklasse der Schülerinnen Meister. Dies sei eine erfolgreiche Mannschaftsleistung und der Mannschaftsgeist der Schülerinnen werde ihnen auch in der Mädchen-NRW-Liga in der Serie 2019/2020 helfen, so die Tischtennisabteilung.