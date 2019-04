Glaubensgeschichten entdecken

Billerbeck. Das Bild zeigt ein Kreuz. „Der Vater einer Bewohnerin hatte es im Krieg mit in Stalingrad“, berichtet Beate Surmund, Mitarbeiterin des Ludgerus-Stifts. Das Kreuz bewahrt die Bewohnerin in ihrem Zimmer auf. Zur Erinnerung. Ein weiteres Bild, das in dem lichtdurchfluteten langen Gang des Stifts hängt, zeigt eine Mutter Gottes. „Sie steht im Wildgarten. Eine Bewohnerin macht jeden Tag ihre Runde und geht dort hin“, so Beate Surmund. Es sind Gegenstände und Kunstwerke, an denen die Bewohner des Ludgerus-Stifts ganz persönlich hängen, die für sie wichtig sind und sich rund ums Thema „Glaube“ drehen.

Von Stephanie Sieme