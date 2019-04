Billerbeck (ude). Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Einsatz ausgerückt, um ein Hakenkreuz zu entfernen, das auf die Straße An der Kolvenburg in Höhe der „Alten Gerberei“ geschmiert worden war – und zwar in einer Größe von etwa vier mal fünf Metern, wie die Polizei im Anschluss berichtete.

Von Ulrike Deusch