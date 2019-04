Osterfeuer wird am „Helker Berg“ entzündet

Billerbeck. Das zentrale Osterfeuer in Billerbeck findet am Ostersonntag (21. 4.) ab 19 Uhr auf der landwirtschaftlichen Fläche am Sportzentrum „Helker Berg“ statt. Ausrichter ist die Kolpingsfamilie. Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt. Die Kolpingsfamilie nimmt am morgigen Samstag von 8 bis 12 Uhr noch Ast- und Strauchwerk für das große Osterfeuer am Sportzentrum „Helker Berg“ entgegen. Baumstämme und große Baumwurzeln werden nicht angenommen.

Von Allgemeine Zeitung