Klingende Seelen in luftiger Höhe

Verbesserungsmaßnahmen hat die katholische Kirchengemeinde St. Johann/St. Ludger an den Glocken durchführen lassen. Eine von ihnen hat ein neues Joch erhalten. Dabei handelt es sich um eine Tragachse, an der die Glocke hängt. Das alte Stahljoch ist durch ein neues aus Holz ersetzt worden. „Das Holz hat den Vorteil, dass es länger als Stahl hält“, so Pfarrer Frank Bakenecker. „Es macht den Klang weicher und wärmer. Es fängt die Schwingungen besser ab. Die Glocke klingt voller.“ Drei der fünf Glocken sind mit einem neuen Klöppel ausgestattet worden. „Man sagt, der Klöppel soll den Glockenrand küssen“, so Bakenecker. Er darf die Glocke nicht zu stark treffen. Die alten Klöppel stammten noch aus der Nachkriegszeit, entsprachen nicht mehr dem heutigen Standard. Im Allgäu hat das Europäische Kompetenzzentrum für Glocken „ECC-ProBell“ an der Hochschule Kempten seinen Sitz. „ProBell“ forscht seit 2005 an Glocken, um sie vor Schäden nachhaltig zu schützen und das Läuteverhalten zu verbessern. Kirchenglocken werden beim Läuten durch das Anschlagen des Klöppels hohen Belastungen ausgesetzt, die nicht selten auch zu Schäden führen können. „Nach deren neusten Erkenntnissen werden die Klöppel geschmiedet’“, so der Pfarrer. Und mit denen sind nun drei Glocken im Nordturm ausgestattet. Per Motoren werden sie zum Läuten gebracht.

Insgesamt verfügt der Dom über sieben Glocken. Dazu gehört auch die Katharinenglocke, die sich im Dachreiter befindet. „Sie ist die älteste Glocke“, so Bakenecker. Sie stammt aus dem Jahr 1897. „Obwohl sie die älteste ist, wird sie am modernsten angetrieben“, sagt der Pfarrer. Per Elektromagneten wird die Glocke zum Läuten gebracht.

Der Klang der Glocken hat sich verändert. „Das ist auch schon vielen aufgefallen“, so Bakenecker. In der Läuteordnung des Bistums Münster ist genau geregelt, welche Kirchenglocken zu welchem Anlass gemeinsam oder einzeln erklingen. „Man soll die Liturgie mit allen Sinnen wahrnehmen“, so Küster Markus Brokamp. Am Klang der Glocken soll der Anlass erkannt werden. An den Kartagen sind die Glocken nicht zu hören. Wenn am Gründonnerstag die Kirchenglocken verstummen, dann „fliegen sie nach Rom“, heißt es nach einer Überlieferung. Ob wegen päpstlicher Segnung, Beichte, einer Mahlzeit im Vatikan oder um Kraft zu tanken, um mit freudigem Klang die Botschaft von der Auferstehung Jesu in ihren Heimattürmen zu verkünden, darüber ist sich der Volksglaube allerdings uneinig, wie Bakenecker berichtet. Die Legende leitet sich von Papst Stephan II. ab, der die ersten Glocken nach Rom brachte. Seine Reise über die Alpen hat ihn mit den Kirchenglocken bekannt gemacht. Das muss ihm gefallen haben, weshalb er die Glocken nach Rom brachte. Papst Stephan II. ließ für die Petersbasilika einen Turm errichten, um dort drei Glocken aufzuhängen. Dies geschah zu einem Zeitpunkt, als nördlich der Alpen der Gebrauch von Kirchenglocken schon lange üblich war.

Alle Glocken haben Namen. Im Dom heißen sie St. Ludgerus (Europaglocke, 7200 Kilogramm schwer), Salvador (3700 kg), Sancta Maria (2100 kg), Sancta Joseph (1400 kg), Sancta Ludgerus (1000 kg), Sancta Crux (800 kg) und die Katharinenglocke (45 kg). „Man sagt, dass Glocken Seelen haben. Wie Täuflinge werden sie gesalbt“, so der Pfarrer. Die Salbung erfolgt, bevor sie ihrer Bestimmung übergeben und zum ersten Mal zum Läuten gebracht werden.