Zwei Maifeste für die ganze Familie

Billerbeck/Darup. Gleich zweimal wird am 1. Mai gefeiert. Der Verein für Interkulturelle Begegnungsprojekte (IBP) lädt zu zwei Festen ein, die in Billerbeck und Darup stattfinden. Am Billerbecker Bahnhof ist ein Familienfest geplant, bei dem viel geboten wird: Spiele, Ponyreiten, Streichelzoo und eine Hüpfburg für die Kinder, Markt-, Trödel- und Infostände für die Erwachsenen, wie der IBP mitteilt. Josef Räckers leitet eine geführte Wanderung durch die Baumberge zum Hoffest am Alten Hof Schoppmann in Darup. Zauberer und Entertainer Michael Sondermeyer stellt seinen faltbaren Zaubertisch überall am Bahnhof auf und zeigt seine verblüffenden und amüsanten Tricks.

