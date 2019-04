Erste Stimmzettel liegen in der Urne

Coesfeld (ude). Ein knappes Dutzend Coesfelder hat sich Mittwoch – am ersten Tag der Briefwahl – bereits im Wahlbüro im Rathaus eingefunden, um für die Europawahl am 26. Mai auf dem langen Wahlzettel ein Kreuzchen zu machen. Das berichten Hanna Becks und Lisa Walter, die die Wahlberechtigten im Raum 25 empfangen. Im Lauf dieser Woche erhalten alle Wahlberechtigten per Post ihre Benachrichtigungskarte. Diese oder den Personalausweis müssen Briefwähler ins Rathaus mitbringen. Sie können dann gleich vor Ort ihre Entscheidung treffen, oder die Unterlagen mitnehmen und in Ruhe zu Hause nach ihrer bevorzugten Partei suchen. Ein Antrag zur Briefwahl kann auch schriftlich oder übers Internet (www.coesfeld.de/wahlschein.html) gestellt werden. Sollen die Unterlagen für einen Dritten entgegengenommen werden, ist eine schriftliche Vollmacht erforderlich, betont die Stadt in einer Mitteilung. Wer bis Dienstag (30. 4.) keine Benachrichtigung erhalten hat, sollte sich mit dem Wahlamt in Verbindung setzen.

Von Ulrike Deusch