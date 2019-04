Für Schauspiel und Sport

Mit Unterstützung der Sparkassenstiftung wurde innerhalb weniger Monate die Tribüne in einen ansprechend gestalteten Multifunktionsbereich mit Umkleideraum, sanitären Einrichtungen und einem Gruppenraum samt Küche verwandelt. Für Besprechungen gibt es einen Tisch mit entsprechender Bestuhlung oder wahlweise eine gemütliche Sitzecke. Zudem lädt ein großer Flachbildschirm dazu ein, Besprechungen mit visuellem Input abzurunden.

Laut Messing ist der angesetzte Kostenrahmen von rund 40 000 Euro so gut wie eingehalten worden. Dazu trug unter anderem die „Muskelhypothek“ bei, die seitens der Vereine beigesteuert worden ist. Besondere Erwähnung fand dabei Hermann Nabbefeld aus der DJK-Tischtennisabteilung, der in zahlreichen Arbeitsstunden unentgeltlich für den Anstrich sorgte.

Messing: „Wir danken besonders der Sparkassenstiftung dafür, dass sie das Projekt mit einem Kostenbeitrag von 15 000 Euro unterstützt hat.“ Das restliche Geld stammt aus der Stadtkasse, so wie es der Rat beschlossen hatte.

Die Tischtennisabteilung wird den Bereich bewirtschaften und als „Hausmeister“ dafür sorgen, dass alles in einem guten Zustand bleibt. Wie Bürgermeisterin Marion Dirks betonte, können auch andere Abteilungen des Sportvereins DJK-VfL bei Bedarf den neu geschaffenen Funktionsbereich nutzen.

Unter anderem ist dort ein Raum für Schauspieler eingerichtet worden, in dem sie sich auf die Auftritte vorbereiten und gegebenenfalls geschminkt werden können. So müssen sie nur wenige Schritte zur neu gestalteten Aula hinüber gehen, um dort aufzutreten ohne wie bisher durch die Reihen des Publikums laufen zu müssen. Die Repräsentanten der beteiligten Institutionen, DJK-VfL und Freilichtbühne, zeigten sich bei der Vorstellung der Räumlichkeiten angetan von der guten Gestaltung des Bereichs.

In der boomenden Tischtennisabteilung gibt es 14 Mannschaften, in denen auch 60 Kinder spielen, viele davon Mädchen. Sie haben nun im neuen Funktionsbereich endlich die Möglichkeit, sich in einer eigenen Umkleide umzuziehen und zu duschen.