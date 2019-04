Freibad wird Sonntag eröffnet

Billerbeck. Die letzten Vorbereitungen für die Freibad-Saison laufen. Am Sonntag (5. 5.) wird um 10 Uhr das Freibad geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Das Freibad hat dann montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Förderverein Freibad Billerbeck (FFB) bietet das Frühschwimmen an, das am Dienstag (7. 5.) startet. Das Frühschwimmen findet dienstags bis freitags von 5.45 bis 9.30 Uhr statt und ist nur für Vereinsmitglieder des Fördervereins. Voraussetzungen zur Teilnahme am vereinsgebundenen Schwimmen sind die Vorlage einer Saisonkarte sowie des FFB-Mitgliedsausweises. Einzelkarten kosten für Erwachsene vier Euro (ermäßigt zwei Euro). Der Abendtarif (ab 18.30 Uhr) beträgt 1,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen zwei Euro (Abendtarif: einen Euro). Die Familientageskarte (Eltern mit bis zu zwei Kindern bis 18 Jahre) kostet acht Euro (ermäßigt vier Euro, jedes weitere Kind zwei Euro). Aber auch Zehner- und Saisonkarten sind für das Freibad erhältlich. www.billerbeck.de

Von Allgemeine Zeitung