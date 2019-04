Frühlingskur für altes Schätzchen

„Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Exemplar auch schon mal in Sibirien unterwegs war“, vermutet Martin Althoff, einer der beiden IBP-Geschäftsführer. Seit 2007 steht das gute Stück, gebaut für den K-(Katastrophen)-Zug 9, Standort Leipzig, am Billerbecker Bahnhof. Davor verweilte er sozusagen auf einem imaginären Abstellgleis auf einem Hofgelände in Rosendahl. Ein Landwirt hatte sich das seltene Exemplar – gebaut als Begleiterwagen der Deutschen Reichsbahn für das Personal – nach dessen Ausmusterung an Land gezogen, um es für sich zu nutzen. „Dafür brauchte es allerdings eine Baugenehmigung und die wurde ihm nicht erteilt“, blickt Althoff zurück. Pech für den Landwirt, Glück für den IBP, der den Waggon neu aufpolierte und ihn einer modernen Nutzung zuführte.

Viel Kreativität war nicht nur bei dessen Um- und Ausbau gefragt, sondern vor allem bei dessen Transfer. Ihn in Rosendahl auf die Schiene zu bringen, um ihn in Billerbeck wieder abzusetzen, wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, aber letztendlich nicht realisierbar. Angefordert wurde deshalb ein Spezial-Tieflader aus dem Emsland und zwei Autokrane.

Gemeinsam ermöglichten sie die Umsiedlung und die Millimeter genaue Positionierung des 19 Meter langen und 40 Tonnen schweren Begleiterwagens. Die entsprechende Gleisbauanlage dazu hatte zuvor das IBP-Team angefertigt. Zum ursprünglichen Interieur, dass bei der Übernahme noch vorhanden war, zählten Betten, Toilette, Duschen und auch ein Ofen, nebst der autarken Stromversorgung mit „Batterien so groß wie eine Kommode“, erinnert sich Althoff. Angedacht war seinerzeit zunächst, daraus ein Radfahrer-Hotel entstehen zu lassen. „Allerdings wären der Aufwand und die Kosten für den Betrieb sehr hoch gewesen, so dass wir ein Konzept als Tagungsraum dafür entwickelten“, so Althoff, der durchblicken lässt, dass der IBP für dieses Projekt keine Fördermittel in Anspruch nehmen konnte. Moderne Beamer- und Tontechnik sorgen jetzt dafür, dass dieser ungewöhnliche Ort von Firmen, Verbänden und Vereinen genutzt wird, die vom IBP-Team auch gerne mit einem Rund-um-Catering begleitet werden.

Während innen nach wie vor alles schüssig ist – „Das wird von uns immer sozusagen im laufenden Betrieb gemacht“, so Sommer – fordert die mittlerweile zwölfjährige Anwesenheit des Begleitwagens nun doch einen neuen Außenanstrich ein. Insgesamt 150 Quadratmeter, inklusive des Runddachs, sind es, die nun einen neuen Schutzmantel bekommen. 150 Quadratmeter, die bis zum Ende des Sommers entrostet, gespachtelt, geschliffen, grundiert und lackiert werden. Anschließend wird die Beschriftung – nach originalem Vorbild – wieder aufgebracht. „Von wilden Graffitis sind wir bislang verschont geblieben“, freut es Althoff. „Wir hoffen natürlich, dass das auch weiterhin so bleibt.“