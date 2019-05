In der Montagehalle geht es um Weichenstellungen

Coesfeld. Menschen treffen Entscheidungen. Jeden Tag. Hundertfach. Abgesehen von den alltäglichen, kleinen Entscheidungen gibt es in jeder Biografie auch große Weichenstellungen. „Ein Riesenthema für junge Erwachsene“, weiß Daniel Gewand, Projektleiter von frei.raum.coesfeld. Und weiter: „Berufswahl, Partnerwahl, die Entscheidung für einen Wohnort, für oder gegen Kinder – all das sind Fragen, die Männer und Frauen zwischen Anfang 20 und Mitte 30 für sich beantworten müssen.“ Um Entscheidungen geht es daher bei der nächsten frei.raum-Veranstaltung, zu der vor allem junge Erwachsene, aber auch weitere Interessierte am Mittwoch (8. 5.) ab 19.30 Uhr in die Montagehalle der Krampe Fahrzeugbau GmbH, Zusestraße 4 (Industriepark Nord.Westfalen), eingeladen sind.

Von Christine Tibroni