Beim Gottesdienst neue Aa-Brücke eingesegnet

Sehr gut besucht war der Brückengottesdienst, den Pastor Andreas Ullrich am 1. Mai auf der „Hohen Aa-Brücke“ in der Bauerschaft Temming mit den Gläubigen feierte. Da neben der alten Brücke eine neue entstanden ist (wir berichteten), war das Thema des Gottesdienstes „Brücken bauen“ naheliegend. Pastor Ullrich segnete die neue Brücke ein. Der Gottesdienst wurde musikalisch vom evangelischen Posaunenchor Borghorst-Horstmar-Laer begleitet. Anschließend gab es die Möglichkeit, bei Getränken, Gegrilltem, Kaffee und Kuchen auf der angrenzenden Maistation der Schützenbruderschaft St. Antonius Beerlage am „Beerlager Wappenhaus“ ins Gespräch zu kommen.

Von Allgemeine Zeitung