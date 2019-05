Puppen sollen zu Kunstwerken werden

Billerbeck (sdi). Die ersten Pagodenzelte, Tische und Bänke stehen bereits. Die Aufbauarbeiten für das „Baumberge Culture Camp“ (BCC), das am morgigen Samstag ab 12 Uhr am Sportzentrum „Helker Berg“ stattfindet, sind in vollem Gange. René Eckrodt, Felix Becker und Gero Tschesche setzen eine Schaufensterpuppe zusammen. Es ist eine von mehreren Puppen, die die Firma Penther für das BCC gespendet hat. „Sie sollen fürs Bodypaiting, Schminken und den Graffiti-Workshop genutzt werden“, so Gero Tschesche von der Aufsuchenden Jugendarbeit der Stadt Billerbeck. Wahre Kunstwerke sollen aus den Schaufensterpuppen werden.

Von Stephanie Dircks