„Wir wünschen uns eine breite Nutzung“

Billerbeck. Heller ist sie. Einladender. Sie erstrahlt in neuem Glanz. Nach einem Jahr ist die umfassende Sanierung, Modernisierung und Erweiterung der Aula im Geschwister-Eichenwald-Schulgebäude am Schulzentrum „An der Kolvenburg’“ abgeschlossen. Die Aula wurde komplett entkernt und in den Rohbauzustand von Ende der 60er-Jahre zurückversetzt. Der Raum hat eine neue Decke mit weißem Anstrich bekommen. Eine Be- und Entlüftungsanlage wurde installiert, Parkettboden verlegt, eine neue Beleuchtung eingebaut und die Bühnentechnik mit Licht und Ton komplett erneuert und sogar erweitert. Es gibt eine Kino-Großleinwand und auch eine Induktionsschleife für Hörgeräte-Träger. „Es ist alles fertig, alles installiert“, so Bürgermeisterin Marion Dirks.

Von Stephanie Sieme