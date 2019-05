Mit Cola und Kaffee angestoßen

Einen Grund zur Freude haben die Grünen. Sie strahlen, freuen sich über ihre Ergebnisse. 26,5 Prozent der Stimmen haben sie geholt (2014: 13 %) und damit ihr Ergebnis im Vergleich zur Europawahl 2014 verdoppelt. „Wir freuen uns“, sagt Grünen-Sprecher Christof Peter-Dosch, der sich zusammen mit Dagmar Caluori (ebenfalls Grünen-Sprecherin) auch über die hohe Wahlbeteiligung freut. „Es ist ein klares Votum für Europa und die Demokratie“, so Peter-Dosch. Durch aktuelle Themen wie beispielsweise die „Friday for Future“-Bewegung wären die Grünen unterstützt worden. „Auch viele junge Menschen haben uns gewählt“, so Dagmar Caluori. Das beste Ergebnis holten die Grünen im Wahlbezirk „Oberlau“ mit 39,3 Prozent.

Für die SPD sind die Ergebnisse mehr als enttäuschend. In Billerbeck holten sie nur 13,34 Prozent (2014: 27 %) der Stimmen und verlieren damit 13,66 Prozentpunkte. Das schlechteste Ergebnis fuhr die SPD im Bezirk „Uhlenhook“ mit zehn Prozent ein. „Das ist sehr bitter“, sagt Carsten Rampe, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins. „Mit dem Ergebnis haben wir in keinem Fall gerechnet. Es ist der Bundestrend, aber wir hatten die Hoffnung, dass es für uns in Billerbeck besser ausgeht.“ Die Sozialdemokraten hätten seiner Meinung nach hier vor Ort gute Arbeit gemacht. „Ob es daran liegt, dass die Bundespartei Themen wie Klimaschutz und Digitalisierung nicht ernst genommen und vernachlässigt hat?“, so Rampe. Seiner Meinung nach seien es wichtige Themen, die die EU anpacken müsse. Rampe: „Wir werden die Ergebnisse analysieren und nach vorne schauen. 2020 ist Kommunalwahl.“

Auch Günther Fehmer ist mit den Ergebnissen der CDU nicht zufrieden. „Mit Verlusten kann man nicht zufrieden sein“, so der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes. Mit 37,92 Prozent hat die CDU zwar die meisten Stimmen geholt, aber im Vergleich zur Europawahl 2014 (45,6 %) 7,68 Prozentpunkte verloren. In den vergangenen Monaten habe der Klimaschutz überproportional an Gewicht gewonnen. Wie beispielsweise durch die Bewegung „Friday for Future“. Fehmer: „Das sind ursächliche Themen der Grünen, die ihnen zugeschrieben werden. Ich bin skeptisch, ob sich das fortsetzt. Mir fehlen Lösungen. Klima geht nur im Gleichgewicht mit Wirtschaft.“ Wenn Menschen bereit seien, wirtschaftliche Einschnitte in Kauf zu nehmen, könne das funktionieren. Aber da werde es schon eng, so Fehmer. Klima sei ein wichtiges Thema, das neben der Wirtschaftlichkeit auf Platz eins der Prioritätenliste gehöre.

6,81 Prozent der Stimmen hat die FDP eingefahren. „Das liegt über dem Bundestrend. Da kann man mit zufrieden sein“, sagt FDP-Ortsvorsitzender Matthias Schürmann. „Wir nehmen das positiv mit für die Kommunalwahl.“

Bürgermeisterin Marion Dirks freut sich über die Wahlbeteiligung. Sie liegt bei 74,46 Prozent (2014: 64,78 %). „Das ist wunderbar“, sagt sie. „Ich bin auch froh, dass die Rechtspopulisten nicht mehr Land gewonnen haben.“ Auch die Durchführung der Wahl habe „wunderbar“ geklappt. „Die Wahlvorstände haben das klasse gemacht. Alle waren gut drauf.“ Dass nun zum ersten Mal ein Billerbecker ins Europaparlament einzieht, darauf könne die Stadt Billerbeck stolz sein. Marion Dirks: „Wir haben jetzt einen direkten Draht nach Brüssel.“