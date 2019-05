Ganz viel los beim Gänsemarsch

„Ein tolles Bühnenprogramm, viele Kinderaktionen, Musik, Handwerkskunst und andere Marktstände“, versprechen die Organisatoren. Für die kleinen Besucher greift Heiner Rusche bei gleich drei Auftritten in Tasten und Saiten. Und auch die drei Jungs von „Music to go – Walking Music“ lassen sich in mehreren Acts auf dem Markt hören. Spaßig wird es mit dem Comedy Music Artisten „Ingo Bingo“, der um die Mittagszeit, am frühen und späten Nachmittag auftritt. Für nostalgische Klänge sorgt das Drehorgelorchester „Musica Romantica“.

Tierisch gut dürften das Ponyreiten und der Kleintiermarkt werden, eine Zeitreise die Stände mit traditioneller Handwerkskunst. „Farben für die Seele“ bietet Bodypainterin („Körpermalerin“) Heike Montreal an und wer schon immer mal die beiden katholischen Kirchengebäude genauer anschauen wollte, kann an Führungen in St. Johann (15 Uhr) und im Dom (16 Uhr) teilnehmen. Zu den Kinderaktionen gehören unter anderem ein Kettcar-Parcours und das Springen auf dem Bungee-Trampolin. Dass es auch eine Menge Leckereien und Getränke an diversen Ständen geben wird, ist ohnehin klar. Dort können sich auch alle stärken, die durch die Geschäfte bummeln und einkaufen möchten, was von 13 bis 18 Uhr möglich ist.