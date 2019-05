Zu Freunden über den großen Teich

Wie in den vergangenen Jahren wird die Gruppe für einige Tage zu Gast in den Familien in Englewood im US-Bundesstaat Ohio sein. Weitere Ziele einer vorausgehenden oder sich anschließenden Rundreise werden besprochen.

Der Jugendaustausch ist zum Bedauern aller ins Stocken geraten. Auf Billerbecker Seite gäbe es genug Interessenten, teilt der Verein in seinem Pressebericht mit. Der Sister-City-Club in Englewood findet derzeit keine Familien mit Jugendlichen im passenden Alter. Es wird aber nach wie vor an dem Plan festgehalten, den Jugendaustausch wieder aufzunehmen, sobald auf amerikanischer Seite Familien gewonnen werden konnten. Daran wird in Englewood gearbeitet.

Der Vorstand des Vereins ändert sich nicht. Während Marion Dirks zur Vorsitzenden wiedergewählt wurde und Ludger Rohling zweiter Vorsitzender bleibt, wurde als weiteres Mitglied im Vorstand auch Anne Bölte bestätigt.

Rückblick hielten die Mitglieder auf das vergangene Jahr. Der Besuch einer großen Gruppe aus Englewood verlief harmonisch und festigte bestehende Freundschaften. Es waren zum Teil gesamte Familien mit ihren erwachsenen Kindern angereist, die teilweise Billerbeck bereits im Rahmen des Jugendaustausches besucht hatten. Wie sehr der Jugendaustausch die Freundschaft zwischen den Städten Billerbeck und Englewood prägt, zeigen auch weitere Besuche und längere Aufenthalte. So war Diana Ernst zu Besuch bei der Familie Grevelhörster. Jack Henne arbeitet derzeit als Lehrer im Kreis Steinfurt und hat enge Verbindungen zur Familie Lambers. Eine weitere Aktion legten die Mitglieder fest: Im Herbst möchte man gemeinsam an einer Nachtwächterführung teilnehmen.