Kita Kunterbunt zieht um

Die bisherigen Räumlichkeiten im ehemaligen Krankenhaus bleiben aber nicht ungenutzt. Der Verein „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ (KJFH), der Träger der Kita Kunterbunt ist, richtet wegen der großen Nachfrage an Kita-Plätzen in Billerbeck, dort zwei temporäre Zusatzgruppen für Kinder unter drei Jahren ein – mit insgesamt 24 Kindern. „Das Team ist auch schon komplett“, berichtet die Kita-Leiterin. Acht neue Mitarbeiter gibt es, die in den ehemaligen Krankenhaus-Räumen und im neuen Kita-Gebäude tätig sein werden. „Wir mischen unser Team ganz bewusst., weil wir eine Kita sind“, so Claudia König. Die beiden temporären Zusatzgruppen haben die Namen Sternschnuppen und Schneeflocken.

Ein paar Arbeiten in den alten Räumen sind nötig, um sie für die beiden neuen Gruppen startklar zu machen. „Aber das ist zu schaffen“, so Maggie Rawe vom Vorstand der KJFH. Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres, also am 1. August, gehen die neuen Gruppen an den Start. Jetzt stehen erst einmal Kennlernnachmittage und Elterninfoabende an.

Seit 2005 gibt es die Kita Kunterbunt schon, die damals noch Haus Kunterbunt hieß. Mit zehn Kindern wurde damals gestartet. „Jetzt sind es 85 Kinder“, sagt Maggie Rawe. An den Start sei die Kita vor 14 Jahren gegangen, „weil der Bedarf da war“, so Ludger Althoff vom geschäftsführenden Team der KJFH. Und auch jetzt reagiert die KJFH mit den temporären Zusatzgruppen auf den Bedarf. Die Nachfrage nach einem Kita-Platz ist in Billerbeck groß – vor allem nach Plätzen für Unterdreijährige (U3). Nicht für alle angemeldeten Kinder gab es einen freien Platz. „Wir haben das Angebot gemacht, die Kinder in den Zusatzgruppen anzumelden“, so Ludger Althoff.