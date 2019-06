Das Yoga des Kampfsportes

„So soll das Training auch sein“, sagt Frank Kleinschumachers. „Das hat etwas mit innerer Ruhe zu tun. Es ist der Sinn des Iaido-Trainings. In ruhiger Atmosphäre wird sich voll und ganz auf den Körper konzentriert. Es erfordert sehr viel geistige Anstrengung. Iai heißt auch, ganz bei sich zu sein, in der Situation zu sein und nirgendswo anders.“ Es habe einen meditativen Effekt, der auch gewollt sei. Wie eine Art Yoga des Kampfsportes. Iaido ist die alte japanische Kunst des Schwertziehens. Es sind Körper- und Geistesübungen zum jederzeit voll präsent sein. „Und man darf nicht vergessen, dass es sich dabei um eine Technik handelt, die gebraucht wurde, um einen Krieg zu überleben“, so Frank Kleinschumachers.

Er ist Leiter des Billerbecker Dojo (Kampfkunst-Abteilung beim DJK-VfL), das sein 25-jähriges Jubiläum feiert. 1994 fand das erste Training in der „Perle der Baumberge“ statt. Andreas Kleinschumachers, heute neben seinem Vater ebenfalls Leiter des Dojo, war damals zehn Jahre alt. Er und sein Vater haben schon Europameister-Titel gewonnen. Man kann sich im Dojo vom Anfänger zum Meister hocharbeiten. Heute sind es rund 30 Personen aller Generationen, die in der Halle am Ludgerischulgebäude fleißig trainieren. Sechs traditionelle Kampfkünste können erlernt werden. Das sind Iaido (Kunst des Schwertziehens), Karate-Do, Kobudo (Kampfkunst mit den verschiedensten Bauern-, Fischer- und Handwerkerwerkzeugen), Combat Arnis (Stockkampfkunst), Judo und Nihon Ju (moderne japanische Kampfkunst-Disziplin zur Selbstverteidigung).

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens findet ab morgen bis zum kommenden Sonntag ein besonderer Lehrgang statt. Hans-Dieter Rauscher, Chairman Europe des japanischen Kampfkunstverbandes IMAF Kokusai Budoin (International Martial Arts Federation), hat dafür Otani Sensei, den höchsten Meister des Tosa Eishin Ryu, als Referenten gewinnen können. „Der Name Tosa geht auf eine alte japanische Provinz zurück, die es heute nicht mehr gibt. Es gibt nicht mehr viele Leute, die das praktizieren. Das ist ein Mords Ding, das ein japanischer Großmeister nach Europa kommt, um eine Iaido-Gruppe zu unterrichten“, betont Frank Kleinschumachers. Und dafür kommen einige hoch graduierte Kampfsportler nach Billerbeck, um nicht wie sonst Referenten zu sein, sondern als Schüler noch etwas zu lernen. „Meine letzte Meldung war, dass 60 Leute am Lehrgang teilnehmen. Es werden noch ein paar dazu kommen. Größtenteils kommen sie aus Deutschland, aber auch aus Ungarn und Großbritannien“, berichtet der Dojo-Leiter. Aber nicht nur Iaido, auch die waffenlosen Kampfkünste gibt es bei dem Lehrgang in der Zweifachturnhalle zu sehen. Interessierte sind willkommen, sich das anzusehen. Für das leibliche Wohl der Besucher ist gesorgt.

Zur Billerbecker Iaido-Truppe gehört auch das Ehepaar Jessica Gumpert und Peter Bagos. Sie haben schon beide als Teenie Taekwondo gemacht. „Ich habe dann aber etwas Traditionelleres gesucht. Taekwondo war mir zu versportlicht“, erzählt Peter Bagos. Das Traditionellere hat er im Iaido gefunden. „Ich habe Iaido bei einem Lehrgang ausprobiert und es hat mir richtig viel Spaß gemacht“, sagt Jessica Gumpert. Trotz der Anstrengung sei es reine Entspannung. „Man ist in der Zeit bei nichts anderem“, so Peter Bagos. Schließlich gebe es viel, worauf beim Iaido geachtet werden müsse und so die volle Aufmerksamkeit gefordert wäre: die Stellung der Füße, Schritte, Abstand, Timing und Dynamik. „Man ist voll dabei und vergisst alles andere“, so der Billerbecker. Man trainiere den Körper, aber auch die Persönlichkeit entwickle sich. „Man lernt den Umgang mit anderen Menschen, denn ohne Partnerarbeit funktioniert das Training nicht“, so Peter Bagos.

Der Lehrgang findet morgen von 15 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 15 Uhr statt.