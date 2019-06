Kreis führt Verkehrszählungen durch

Die Messgeräte werden nun an der Daruper Straße abgebaut und an neuer Stelle wieder aufgebaut. Drei Wochen lang werden laut Kreisverwaltung die Messgeräte noch in Billerbeck im Einsatz sein. Nun wird eine Woche lang an der Kreisstraße 13 (Umgehungsstraße Oberlau-Wohngebiete) gemessen. Anschließend werden die Messgeräte noch auf der Beerlage an der Kreisstraße 38 (Straße Richtung Höpingen) und an der Kreisstraße 72 (Hohe Aa-Brücke Richtung Holthausen, Laer) installiert.