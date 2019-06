Mittwinterhorn ist Blickfänger

Billerbeck (emk). An diesem Sonntag war in der Domstadt alles möglich, vom Sonnenbrand bis hin zum kühlenden Eis oder dem ausdauernden Kinderlachen bei „Gans Billerbeck“. Am Anfang stand das Laufradrennen von 40 Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren. Alle wurden als Sieger behandelt und nach dem Rennen mit einer Medaille und ein paar Präsenten belohnt. Jürgen Maas (Stadt Billerbeck) verteilte zusammen mit Bürgermeisterin Marion Dirks die Präsente auf der Bühne am Dom. In den Händen von Maas lag die Gesamtorganisation des Stadtfestes, das zusammen mit der Unternehmergemeinschaft „Billerbeckerleben“ jedes Jahr aufs Neue ausgerichtet wird.

