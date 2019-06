Leicht gefallen ist den Gieverts diese Entscheidung nicht. Doch mit Erreichen des Ruhestandsalters drängte sich die Entscheidung auf, wie es nun weitergehen soll. „Wir haben in der Familie ja keinen Nachfolger“, erklärt Geschäftsführerin Mechtild Gievert-Lenfers. Und ihrer Familie ist sehr daran gelegen gewesen, „dass es an diesem traditionsreichen Standort auch künftig ein Blumengeschäft geben wird“. Schließlich sind die Gieverts mit Gärtnerei und Blumenladen im Bereich Darfelder Straße/Altenberger Weg schon seit 1950 vertreten, erinnert sich Seniorchefin Thea Gievert. Sie ist seit nunmehr 65 Jahren bis heute im Blumenladen eine vertraute Ansprechpartnerin der Stammkunden. Der Umzug ins heutige Wohn- und Geschäftshaus – gegenüber vom früheren Standort gelegen – sei im Jahr 1978 erfolgt. In all den Jahren hat sich viel verändert, denken Mechtild Gievert-Lenfers und ihr Mann zurück. „Die Gestaltung der Blumen- und Kranzarrangements ist aufgrund der wachsenden Ansprüche viel aufwändiger geworden als in den Anfangsjahren“, nennt Helmut Lenfers ein Beispiel.

Sabine Richter ist froh, in den neuen Räumlichkeiten eine gute Perspektive zu haben. „Dort habe ich mehr Geschäftsfläche zur Verfügung und die Lage mit den Parkmöglichkeiten ist deutlich besser als an der Lange Straße“, nennt sie die Vorteile. Ihr ist nicht bekannt, ob es schon einen Nachfolger für ihr Ladenlokal gibt, das sie vor zwei Jahren eröffnet hat.

Die Geschäftsfläche am neuen Standort will sie modern umgestalten, um auch das erweiterte Sortiment mit Wohnaccessoires, Deko- und Geschenkartikeln kundenfreundlich präsentieren zu können. „Der Schwerpunkt wird natürlich die Floristik für jeden Anlass sein“, betont sie. Dabei wird sie von zwei weiteren Fachkräften unterstützt, zu denen übrigens auch Noch-Inhaberin Gievert-Lenfers als „vertrautes Gesicht“ gehören wird. Denn ganz an den Nagel hängen wollen die Gieverts ihre Berufskleidung noch nicht. „Wir werden den Bereich Garten- und Grabbepflanzung und Pflege selbstständig weiterbetreiben“, hat sie eine wichtige Information, über die sich besonders die Stammkunden freuen dürften.