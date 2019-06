Forró-Tänzer sorgt für Jubel an der Stange

Der 44-Jährige arbeitet als Maschinenschlosser und tanzt in seiner Freizeit Forró, ein brasilianischer Paartanz. Zur Königin wählte er Claudia Hesterwerth. Die Ehrendamen Katia Volk und Cornelia Wentingmann komplettieren den Thron.

Tatsächlich wurden aber mehr Schüsse abgefeuert, da nach dem Vogelfall noch die Bierkönige ausgeschossen wurden. Somit waren es in Summe 218 Schuss, die in diesem Jahr gefallen sind. „Die Jungschützen waren heiß – viele wollten Bierkönig werden, das hat es spannend gemacht“, so Roters. Friedel Schulte, Christopher Dirks und Christoph Ueding setzen sich durch und sind die neuen Bierkönige.

Bei Frank Roters gab es weniger Konkurrenz um den Königstitel. „Der Gedanke war, dass ich das ein oder andere mal mitschieße, aber ich wollte schon König werden, das war keine spontane Entscheidung“, so Roters, dessen Mutter in diesem Jahr auf dem Silberthron ist. Er selber war vor 25 Jahren Bierkönig. Bereits zum zweiten Mal sitzt er auf dem Thron, aber die Freude wird dadurch nicht gebremst. „Als es geklappt hat, habe ich mich natürlich riesig gefreut und es war ja auch noch früh, sodass ich in Ruhe meine Gäste einladen konnte.“

„Wir sind extra einen Tag früher aus dem Urlaub wiedergekommen, sodass wir heute hier dabei sein können“, erzählt Claudia Hesterwerth. „Eine gute Entscheidung“, wie sich jetzt gezeigt habe. Denn als es dann tatsächlich passiert sei und sie Königin wurde, war die Begeisterung natürlich auch bei der 49-Jährigen groß.

„Für unsere Regentschaft wünschen wir uns ein tolles Fest heute Abend und ein schönes, unvergessliches Jahr“, sagte Roters.