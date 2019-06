Freibad verlängert Öffnungszeiten

Billerbeck. Es wird in den nächsten Tagen heiß. Deswegen werden die Öffnungszeiten des Freibades verlängert. Das teilte die Stadt Billerbeck mit. Das Freibad hat bereits am Dienstag (25.6.) und Mittwoch (26.6.) länger geöffnet. Wer sich im Freibad abkühlen und Schwimmen gehen möchte, kann das an beiden Tagen länger als sonst. Das Freibad bleibt nämlich bis 21.15 Uhr geöffnet, sodass bis 21 Uhr geschwommen werden kann, so die Stadtverwaltung.

Von Allgemeine Zeitung