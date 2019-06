Auf Initiative von Wolfgang Suwelack in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung Billerbeck, ging der Autor Wolfgang Poeplau mit Nicole Dick und Joachim Albrecht von nick emotion Medienproduktion für diesen Film über ein Jahr lang in der „Perle der Baumberge“ auf Entdeckungsreise. Gedreht wurde auch schon bei „Gans Billerbeck“ im vergangenen Jahr.

Die unterschiedlichsten Personen, die sich in Billerbeck engagieren, in der Domstadt leben und arbeiten, kommen in dem Film zu Wort. Jeder hat natürlich seine eigenen Assoziationen zu Billerbeck. Doch eins ist sicher: Billerbeck ist ein Kleinod, eine liebenswerte Kleinstadt mit Menschen, die vor und hinter den Kulissen die Stadt in Bewegung halten, heißt es in der Ankündigung der Filmemacher für die Premiere, die am Freitag (5. 7.) in der neuen Stadtaula (Schulgebäude der Geschwister-Eichenwald-Gemeinschaftsschule, An der Kolvenburg 12) stattfindet. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Beginn ist um 19. 30 Uhr.

Die Macher freuen sich darauf, auch hinterher mit den Besuchern der Filmpremiere ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei. Anlässlich der Filmpremiere wird auch eine DVD erscheinen