Billerbeck. 4000 Euro erhält die Freilichtbühne Billerbeck vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL). Mit dem Geld sollen Kulissenbau, Mikroports, Tonanlage und Werkzeuge finanziert werden, so der LWL in einer Pressemitteilung. Mit insgesamt 100 000 Euro unterstützt der LWL 13 westfälische Freilichtbühnen und den Verband Deutscher Freilichtbühnen (Region Nord) mit Sitz in Hamm.

Von Allgemeine Zeitung