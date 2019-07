Danach wurden auch das Goldkönigspaar Heinrich Wahlers und Gisela Ahlers sowie das Silberkönigspaar Wilfried Vornholz und Petra Hilgenberg gesondert begrüßt.

Auch neue Bierkönige konnte der Schützenverein ehren. Günter Zumbusch wurde nach dem 241. Schuss zum Bierkönig und wenig später mit Schuss Nummer 253 Leon Hullermans.

Jedes Jahr feiert der Ossensieler Schützenverein im Festzelt in Bockelsdorf sein Fest. In direkter Nachbarschaft liegt der Hof Kortüm, auf dem sich die Königspaare in festlicher Kleidung zum Marsch auf das Festzelt formierten. Dort wurde dann kräftig gefeiert und das neue Königspaar nochmals begrüßt und von seiner Gefolgschaft gefeiert.